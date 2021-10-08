РИАМО - 8 окт. В мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске в пятницу начался марафон женского лидерства «Компас женского лидерства #МягкаяСила», на нем обсудят роль добровольчества в решении социально важных задач. Об этом сообщает пресс-служба мастерской.
Марафон будет проходить в течение 17 часов. Каждый час к московской студии марафона будут подключаться спикеры в онлайн- и офлайн-формате из регионов.
В нем планирует принять участие министр культуры Подмосковья Елена Харламова.
Планируется обсудить новые направления и возможности в решении социально важных задач в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях.
Марафон будет проводиться в смешанном онлайн- и офлайн-формате, обсуждение актуальных для территорий тем будет проходить одновременно в московской и региональных студиях.
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