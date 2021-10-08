РИАМО - 8 окт. В мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске в пятницу начался марафон женского лидерства «Компас женского лидерства #МягкаяСила», на нем обсудят роль добровольчества в решении социально важных задач. Об этом сообщает пресс-служба мастерской.

Марафон будет проходить в течение 17 часов. Каждый час к московской студии марафона будут подключаться спикеры в онлайн- и офлайн-формате из регионов.

В нем планирует принять участие министр культуры Подмосковья Елена Харламова.

Планируется обсудить новые направления и возможности в решении социально важных задач в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях.

«Основными темами обсуждения Дневного марафона станут поддержка экономической и деловой активности женщин в регионах России, специфика женского предпринимательства, в том числе в социальной сфере, включенность и участие женщин в развитие высокотехнологичных отраслей, «зеленой» экономики, практики продвижения цифровых навыков для женщин», – сказала советник руководителя Росмолодежи Елена Мякотникова.

Марафон будет проводиться в смешанном онлайн- и офлайн-формате, обсуждение актуальных для территорий тем будет проходить одновременно в московской и региональных студиях.