РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 окт. Жителей подмосковного Красногорска призывают неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте, сообщил временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Всеволод Волосевич.

«Администрация городского округа Красногорск обращается ко всем гражданам, пользующимся услугами железнодорожного транспорта, с убедительной просьбой запомнить и неукоснительно соблюдать правила безопасности на железнодорожном транспорте», - написал Волосевич в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что опасно попасть между двумя движущимися составами. Сила воздушного потока, создаваемого двумя встречными поездами, составляет 16 т, при такой нагрузке человека может затянуть под поезд.

«Поэтому нельзя пересекать железнодорожные пути там, где это удобно, или при желании сократить время», - заключил Волосевич.