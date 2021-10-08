РИАМО - 8 окт. В Москве задержали вице-президента группы компаний «ПИК» Александра Лефеля в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщает ТАСС.
Следствие предъявило ему обвинение, а также просит суд отправить задержанного под арест.
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РИАМО - 8 окт. В Москве задержали вице-президента группы компаний «ПИК» Александра Лефеля в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщает ТАСС.
Следствие предъявило ему обвинение, а также просит суд отправить задержанного под арест.
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