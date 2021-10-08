РИАМО - 8 окт. Движение поездов на Савеловском направлении Московской железной дороги и МЦД-1 по направлению в область восстановлено, сообщает пресс-служба ЦППК.

Ранее движение электричек на Савеловском направлении МЖД и МЦД-1 было затруднено из-за внеплановой остановки пригородного поезда №7260 Одинцово - Лобня.

«Задержанные поезда вводим в график вместе с МЖД, но на это нужно время. Возможны оперативные корректировки графика – пожалуйста, следите за объявлениями», – сообщили в пресс-службе.

Для отбуксироваки неисправного состава отправили локомотив со станции Бескудниково.