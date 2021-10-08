РИАМО - 8 окт. Пострадавшему в драке с хулиганами Роману Ковалеву выделят помощь в размере 2 млн рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Столичный градоначальник в пятницу навестил молодого человека в больнице. Он поблагодарил молодого человека за то, что он вступился за девушку, и отметил, что Роман чувствует себя уже лучше.

25-летнего Романа Ковалева жестоко избили уроженцы Дагестана в вагоне московского метро, когда он заступился за девушку. Молодого человека госпитализировали с различными травмами, а трех приезжих оперативно задержали. Они оказали сопротивление полицейским.

«Спасибо девушке, которая помогла задержать бандитов. Спасибо за оперативную работу машинисту, дежурной и наряду полиции. Поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему пассажиру помощь в размере 2 млн рублей», — написал Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

Мэр подчеркнул, что врачи будут делать все, чтобы полностью восстановить здоровье молодого человека. Ему еще предстоит операция.

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