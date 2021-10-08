РИАМО - 8 окт. Председателем Общественной палаты Московской области переизбрали Анатолия Торкунова, передает корреспондент РИАМО.

«Особой необходимости обосновывать мою рекомендацию нет. Последний, кто ясно высказался по этому вопросу, был президент РФ Владимир Путин, награждая Анатолия Васильевича Торкунова высоким орденом», - заявил старейший член Общественной палаты Московской области Иосиф Дискин на пленарном заседании организации.

Он уточнил, что глава российского государства характеризовал Торкунова и как большого ученого, и как общественного деятеля.

«Предлагаю присоединиться к позиции президента и избрать Анатолия Васильевича Торкунова на должность председателя», - добавил Иосиф Дискин.

Кандидатуру Торкунова члены палаты поддержали подавляющим большинством голосов.

«Общественная палата Московской области три года работала очень плодотворно. <...> Это происходило в тяжелое время пандемии», - отметил Торкунов.

По его словам, палата Подмосковья занимает первое место среди других региональных палат, по данным рейтингового агентства RAEX.

Анатолий Торкунов - российский дипломат, кореевед, историк и политолог. Ректор МГИМО (с 1992 года), президент Эндаумента МГИМО. Кандидат исторических наук, доктор политических наук, профессор, академик РАН (с 2008 года). Председатель Совета директоров АО «Первый канал» (2011-2020). Сопредседатель российско-французского Трианонского диалога (с 2017 года). Председатель Общественной палаты Московской области (с 2017 года). Заслуженный работник дипломатической службы РФ.