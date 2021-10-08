РИАМО - 8 окт. После модернизации Большого звездного зала Московский планетарий возобновит свою работу 10 октября, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Гостям покажут познавательный мультфильм «Секреты гравитации», еще они смогут поучаствовать в программе «Созвездия аргонавтов» и посетить лекции, музей Урании, ретрокафе.

После реконструкции на 25-метровом куполе-экране улучшилось качество изображения. Это значит, что смотреть фильмы на нем станет еще комфортнее.

«Мы смогли улучшить не только яркость изображения, но и разрешение всей полнокупольной системы. Теперь объекты, отображаемые на куполе, будут восприниматься более натурально, без искажений, что значительно повысит качество проекции и удовольствие от просмотра», — отметил генеральный директор Московского планетария Виталий Тимофеев.