РИАМО - 8 окт. В Московской области впервые состоялся региональный Форум классных руководителей, в рамках которого тысячи преподавателей со всей области смогли поделиться друг с другом опытом решения актуальных педагогических задач, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

«Форум помог нашим специалистам познакомиться, обменяться опытом, поделиться своими практиками. Уверена, полученные знания пригодятся», - сказала заместитель председателя правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Она добавила, что в мероприятии как очно, так и онлайн поучаствовали тысячи преподавателей региона.

Каклюгина подчеркнула, что классный руководитель является важным человеком в жизни каждого школьника, так как в его обязанности входит не только образовательная, но также организационная и воспитательная функции.

Классные руководители Московской области получают ежемесячную прибавку к зарплате в размере 11 тыс. руб. Из них 5 тыс. – федеральная доплата и 6 – региональная.