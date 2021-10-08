РИАМО - 8 окт. В работе соцсети «ВКонтакте» зафиксирован технический сбой, об этом свидетельствуют данные портала downdetector.ru.

Первые сообщения стали поступать около 14:00.

Большинство пользователей жалуются на проблемы в работе мобильного приложения (47%). Также у 37% есть перебои с работой веб-сайта соцсети, а у 19% зафиксирована невозможность подключиться к серверу.

Чаще всего жалобы на сбои в работе «ВКонтакте» поступают от пользователей из Москвы, Петербурга, а также других крупных городов страны.

Ранее в работе сервисов Discord, Apple Music и PlayStation Network также наблюдались проблемы.