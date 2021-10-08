РИАМО - 8 окт. В Москве спецтехника помоет с шампунем все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

С помощью промывки специальным шампунем с дорог удалят мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, после чего проведут обычную мойку водой.

В недоступных для техники местах промывку выполнят вручную комплексные бригады работников коммунальных служб.

Сообщается, что используемый шампунь полностью безопасен для окружающей среды: он разлагается в почве и не содержит кислот и щелочей.

Промывка дорог начнется после 10 часов утра. Столичных автомобилистов попросили отнестись к работе служб с пониманием и не препятствовать движению колонн техники.