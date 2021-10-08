РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 окт. Жителям Подольска напомнили о необходимости соблюдения социальной дистанции и использования масок в сложной эпидситуации, сообщается на сайте администрации округа.

В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции горожанам следует внимательно относится и к другим респираторным заболеваниям, например, к гриппу.

Covid-19 и вирусы гриппа имеют сходную картину заболевания. Они оба вызывают респираторное заболевание, которое представляет собой широкий спектр вариантов болезни – от бессимптомного или легкого до тяжелого заболевания и смерти. Оба вируса передаются при контакте, воздушно-капельным путем. Поэтому не стоит забывать о простых правилах профилактики: использовать маску, соблюдать гигиену рук и социальную дистанцию.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>