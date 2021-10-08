РИАМО - 8 окт. В России плата за услугу по капремонту до конца года может быть повышена не более чем на 25% из-за роста стоимости стройматериалов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает kp.ru.

При этом сумма, на которую повышается стоимость проведения работ, не должна превышать тот объем средств, который регоператор должен потратить на ежегодное финансирование программы капремонта.

Дополнительный договор о повышении цены может быть заключен только в случае, если есть смета, подтверждающая рост затрат на покупку стройматериалов.

Ранее Минэкономразвития представило прогноз, согласно которому в конце текущего года произойдет существенное подорожание непродовольственных товаров. В эту категорию входят в том числе стройматериалы.

Путин назвал острым вопрос подорожания базовых продуктов>>