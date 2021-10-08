РИАМО - 8 окт. Движение электричек на Савеловском направлении МЖД и МЦД-1 затруднено из-за внеплановой остановки пригородного поезда, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

В 13:13 на станции Окружная совершил вынужденную остановку пригородный поезд №7260 Одинцово - Лобня. Из-за этого в настоящее время затруднено движение электричек в сторону области, а также МЦД-1.

Со станции Бескудниково отправлен вспомогательный локомотив для того, чтобы отбуксировать состав.

Московская железная дорога принимает все необходимые меры для возобновления движения.