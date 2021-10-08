РИАМО - 8 окт. Начался прием заявок на участие в национальном проекте «Производительность труда» от столичных предприятий, в 2022 году бесплатную адресную поддержку смогут получить свыше 100 городских производителей, сообщил глава московского департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

«На сайте производительность.рф начат прием заявок от московских предприятий на участие в проекте в 2022 году. Ежегодное количество участников ограничено: в следующем году безвозмездную квалифицированную помощь экспертов по устранению неэффективности производственного процесса смогут получить 109 предприятий, а в 2024 году проект охватит уже 563 предприятия столицы», – сказал Пуртов.

Он добавил, что при подаче заявки на сайте в качестве домашнего региона следует указать Москву.

Столичная компания, которая подает заявку на участие в проекте, должна работать в одной из приоритетных отраслей: обрабатывающем производстве, сельском хозяйстве, транспорте, строительстве или торговле.

Годовая выручка потенциального участника нацпроекта должна составлять не менее 400 млн рублей, а доля иностранного участия - не выше 50%.

Для московских участников нацпроекта создадут индивидуальные решения по бережливому производству и помогут выявить, проанализировать и устранить все потери в производственном процессе. Работа с каждым участником проекта займет до 6 месяцев.