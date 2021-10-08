РИАМО - 8 окт. Нобелевскую премию мира в 2021 году присудили главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову и американско-филиппинской журналистке Марии Ресса. Награду они получили за «усилия по защите свободы выражения мнений, которая является условием для демократии и мира».

Дмитрий Муратов родился 30 октября 1961 года в Самаре (тогда – Куйбышев), в 1983 году окончил филологический факультет Куйбышевского госуниверситета. Журналистскую карьеру начинал в газете «Волжский комсомолец», затем работал в «Комсомольской правде».

В 1992 году Муратов стал одним из учредителей товарищества журналистов «6-й этаж», которое затем создало «Новую ежедневную газету». Впоследствии издание сменило название на «Новая газета». Сначала Муратов вел там отдельные рубрики, был заместителем главного редактора и спецкором издания в зоне боевых действий в Чечне. Главным редактором «Новой газеты» он стал в 1995 году. Газета известна громкими журналистскими расследованиями правозащитной направленности.

Как главред «Новой газеты», Муратов фигурировал во всех сообщениях о гибели своих сотрудников: Игоря Домникова (убитого в 2000 году), Юрия Щекочихина (который умер, по официальным данным, от тяжелой общей интоксикации в 2003 году) и Анны Политковской (убита в 2006 году). Все эти смерти Муратов и редакция «Новой газеты» считают связанными с профессиональной деятельностью журналистов.

Накануне объявления о присуждении Муратову Нобелевской премии мира, 7 октября 2021 года, истек срок давности по делу журналистки Политковской. К 15-й годовщине убийства «Новая газета» выпустила документальный фильм со своим собственным расследованием.

Как рассказал Муратов ТАСС, присуждение ему премии он считает заслугой газеты и коллег, погибших за свободу слова.

Дмитрий Муратов награжден орденом Дружбы и орденом Почета, Международной премией за свободу прессы (2007 год) и является обладателем многих других наград.

Муратов стал первым россиянином – лауреатом Нобелевской премии мира в истории современной России. До него во времена Советского Союза были удостоены этой награды ученый и правозащитник Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачев.