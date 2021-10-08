РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 окт. Многодетные семьи Подольска просят присутствовать на встречах по предоставлению бесплатных земельных участков и не затягивать движение очереди, сообщили в пресс-службе администрации округа.

В целях скорейшего обеспечения участками многодетных семей, стоящих в очереди на бесплатное предоставление земли в Подольске, комитетом имущественных и земельных отношений администрации муниципалитета еженедельно по понедельникам и четвергам в 10:00 проводятся встречи с предварительно оповещенными представителями многодетных семей для выбора земельных участков, подлежащих предоставлению из утвержденного перечня. Встречи проходят по адресу: ул. Кирова, 4, кабинет 352.

Многодетные семьи приглашаются на встречи путем обзвона в соответствии с очередностью согласно списку. Явка на встречи необходима для повышения оперативности движения очереди на бесплатное предоставление земли. Многодетных просят ответственно подходить к явке и быть на связи в этот день.

Ранее постановлением администрации округа в перечень земельных участков для бесплатного предоставления многодетным семьям были включены земельные участки, расположенные вблизи д. Матвеевское (мкрн Лаговский). Всего на данный момент в перечне 718 земельных участков для бесплатного предоставления многодетным семьям, из которых 535 в границах муниципального образования.