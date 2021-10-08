РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 окт. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска проверят соблюдение ПДД пешеходами с 11 по 17 октября, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В целях усиления профилактической работы, направленной на снижение количества и тяжести дорожно-транспортных происшествий (ДТП), связанных с наездами на пешеходов, в период с 11 по 17 октября отделом ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск будет проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход».

Основные задачи проводимого мероприятия – профилактика и пресечение нарушений прави дорожного движения РФ, в первую очередь, требования раздела 4 ПДД РФ, со стороны пешеходов.