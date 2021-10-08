РИАМО - 8 окт. Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» может применять любой человек, который работает на территории включенных в эксперимент субъектов РФ, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Объектом налогообложения при этом становятся доходы от реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав. Но применение этого специального налогового режима имеет свои ограничения, прежде всего, не включая доходы государственных и муниципальных служащих в объекты налогообложения.

Исключением является применение служащими режима «Налог на профессиональный доход» только при оказании услуг по сдаче в аренду (наем) жилого помещения, расположенного на территории субъекта РФ, включенного в эксперимент.

При этом ст. 17 ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» и ст. 14 ФЗ «О муниципальной службе в РФ» для государственных и муниципальных служащих установлен запрет заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц.

Постановка служащего на учет в налоговом органе в качестве плательщика налога на профессиональный доход не является подтверждением осуществления им предпринимательской деятельности в нарушение такого запрета.

Согласно формулировке 2 Гражданского кодекса РФ, к предпринимательской относится самостоятельная деятельность, осуществляемая на свой риск и направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

По постановлению пленума Верховного суда РФ «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве», временная сдача в аренду (наем) недвижимости не может рассматриваться в качестве нарушения установленного запрета на осуществление предпринимательской деятельности, если такое имущество приобретено для личных нужд или получено по наследству либо по договору дарения, но необходимость его использования отсутствует.

Таким образом, сдача в аренду (наем) жилых помещений сама по себе не может быть квалифицирована в качестве занятия предпринимательской деятельностью, запрет на осуществление которой предусмотрен для отдельных категорий лиц.

Полученный служащим доход, в отношении которого применяется режим «Налог на профессиональный доход», подлежит отражению в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с методическими рекомендациями министерства труда и социальной защиты РФ.