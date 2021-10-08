РИАМО - 8 окт. В Подмосковье за прошедшие сутки выявили 1490 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, самое большое число случаев зарегистрировали в Балашихе (123), Подольске (105), Мытищах (104), Красногорске (92) и Королеве (91), сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с Covid-19.

78 заболевших выявили в Пушкинском округе, 61 – в Домодедове, по 55 – в Одинцовском округе и Коломне, по 54 – в Орехово-Зуевском округе и Сергиево-Посадском округе, 48 – в Дмитровском округе, 38 – во Фрязине, 34 – в Воскресенске, 32 – в Волоколамском округе, 31 – в Шатуре, 30 – в Дубне, 28 – в Солнечногорске, 24 – в Серебряных Прудах, 23 – в Лыткарине, 22 – в Ивантеевке.

21 случай отмечен в Жуковском, по 20 – в Павловском Посаде и Электростали, по 19 – в Можайском округе, Рузском округе, Клину и Ступине, 15 – в Талдомском округе, 14 – в Щелкове, по 13 – в Дзержинском и Луховицах, по 11 – в Наро-Фоминском округе, Кашире и Бронницах, по 9 – в Богородском округе, Лобне, Пущине и Реутове, 7 – в Раменском округе, 6 – в Люберцах, 5 – в Химках.

По 4 заболевших зафиксировали в Серпухове и Чехове, по 3 – в Красноармейске, Краснознаменске и Котельниках, по 2 – в Зарайске, Истре, Лосино-Петровском и Долгопрудном, по 1 – в Ленинском округе, Электрогорске, Черноголовке и Егорьевске.

Ни одного случая заболевания не выявили в Звездном городке, Власихе, Лотошине, Молодежном, Озерах, Протвине, Рошале и Шаховской.

С начала пандемии в Московской области выявили 461 500 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8275 человек, выздоровели 400 595 человек.

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