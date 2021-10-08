РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 окт. АО «Мособлэнерго» проведет в подмосковном Красногорске 12 октября масштабные командно-штабные учения по ликвидации последствий аварии на электросетях в условиях пониженных температур, сообщили в пресс-службе министерства энергетики Московской области.

АО «Мособлэнерго» проведет масштабные командно-штабные учения по ликвидации условного технологического нарушения в сетях с прекращением энергоснабжения потребителей в условиях пониженных температур. Оперативный штаб КШУ развернется на базе ДК «Подмосковье».

В учениях АО «Мособлэнерго» примут участие представители министерств энергетики, образования, здравоохранения и ЖКХ Московской области, компаний Топливно-энергетического комплекса региона, территориальных подразделений МЧС и МВД, администрации Красногорска, а также Единой дежурно-диспетчерской службы.

По легенде учений в результате технологического нарушения в сетях компании без электроэнергии останутся потребители красногорского микрорайона Опалиха, запитанного от подстанции ПС-82 «Павшино». Для устранения крупной аварии в филиале будет вводится особый режим работы.

Командно-штабные учения проводятся накануне каждого отопительного сезона. Цель тренировки - отработать все действия персонала смежных служб для того, чтобы бригады АО «Мособлэнерго» были готовы к любым ситуациям, в том числе в условиях низких температур.