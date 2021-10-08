РИАМО - 8 окт. Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего москвича, которого обвиняют в убийстве одного геодезиста и в разбое в отношении другого в Подмосковье, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

В ведомстве полагают, что в мае этого года обвиняемый обратился по объявлению об оказании геодезических услуг. На вызов прибыл геодезист и отправился с обвиняемым в лес для топографо-геодезической съемки. В какой-то момент злоумышленник выстрелил в геодезиста из пистолета. Мужчина умер на месте, а обвиняемый забрал его вещи и скрылся.

Также в мае обвиняемый вызвал по объявлению другого геодезиста. Вместе с ним он отправился в лес, расположенный около деревни Шугурово Ступинского городского округа. Там обвиняемый начал угрожать мужчине пистолетом и потребовал 1 млн рублей.

Потерпевший предложил получить 700 тыс. рублей у своего знакомого, которого на самом деле нет. Ему удалось покинуть место преступления и обратиться в правоохранительные органы.

Обвиняемый заранее придумал себе алиби, но во время расследования все же признал свою вину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.