РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 окт. С начала пандемии в Красногорске выявили 24 761 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них 92 – за минувшие сутки, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявлено 1 490 случаев заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 461 500 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 275 человек. Выздоровели и выписались 400 595 человек.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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