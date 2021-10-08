РИАМО - 8 окт. В столице средняя температура первой недели октября оказалась на 1,2 градуса ниже климатической нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

В первые дни месяца из-за антициклона температура в городе не поднималась выше плюс 10 градусов. А с середины недели выглянуло солнце и потеплело. При этом по ночам заметно похолодало.

До конца октября прогнозируются и возвраты тепла, и периоды холодной погоды.

За весь период наблюдений за погодой в мегаполисе (с 1879 года) холодным этот осенний месяц отмечался в 53 годах, а теплым - в 37. В остальные годы средняя температура октября соответствовала климатической норме.

С начала ХХI века произошел перевес в пользу тепла. За это время холодно в октябре было лишь трижды: в 2002, 2010 и 2014 годах. В остальные годы этот месяц либо радовал горожан теплом, либо был в пределах нормы.

Октябрь 2020 года стал самым теплым с 1879 года. Средняя температура в прошлом году превысила норму на 4,1 градуса, она составила плюс 9,2 градуса.

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