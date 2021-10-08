РИАМО - 8 окт. Употребление нелегальной алкогольной продукции несет реальную угрозу жизни и здоровью, так как производители контрафакта никогда не контролируют качество сырья и готовой продукции, сообщает пресс-служба Росалкогольрегулирования.

При изготовлении контрафактных напитков могут использоваться опасные и крайне ядовитые вещества. Даже небольшое их количество при попадании в организм человека может вызвать сильнейшее отравление или даже смерть.

«Легальный алкоголь никогда не продается в палатках, ларьках, с рук и в интернете. Легальный алкоголь никогда не разливается в пластиковые канистры и не продается в таре без маркировки федеральными специальными марками», – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Проверить легальность магазина и продаваемого алкоголя перед его приобретением россияне могут при помощи бесплатного мобильного приложения «Антиконтрафакт Алко».

Ранее СМИ сообщали, что на востоке Оренбургской области свыше 30 человек отравились нелегальным алкоголем. От суррогата скончались 17 человек, еще несколько находятся в больницах в тяжелом состоянии.