РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 окт. Метровагонмаш (МВМ, входит в состав ТМХ) городского округа Мытищи стал лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность», сообщает управление по внешним связям и корпоративным коммуникациям АО «Метровагонмаш».

Имена победителей были объявлены в рамках Всероссийской недели охраны труда в городе Сочи. Предприятие было заявлено на конкурс в номинации «Лучшая организация в области охраны труда среди организаций производственной сферы (с численностью работников более 5000 человек)». Всего формат конкурса предусматривал 10 номинаций. Метровагонмаш был определен, как лидер рейтинга организаций в субъекте РФ – в Московской области.

Метровагонмаш постоянно работает над улучшением условий труда. В текущем году на заводе проведена оценка условий труда и уровней профессиональных рисков; проведено обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. Выполнены технические работы, например, дополнено количество ограждений элементов производственного оборудования в целях защиты от воздействия движимых частей. Работники, занятые на работах с вредными или опасными условиями труда, обеспечены средствами индивидуальной и коллективной защиты, специальной обувью и другими СИЗ.

Всероссийский конкурс на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность» проводится с 2016 года. К участию приглашаются организации независимо от их организационно-правовых форм и видов экономической деятельности, а также органы исполнительной власти субъектов РФ в области охраны труда и органы местного самоуправления. Цель конкурса: обмен опытом по лучшим практикам, повышение эффективности управления охраной труда, активизация профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях.