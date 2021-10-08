РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 8 окт. Депутаты совета депутатов городского округа Щелково встретились с жителями дворов, которые будут благоустроены в следующем году, сообщает пресс-служба местного отделения ВПП «Единая Россия».

Участие во встречах приняли депутаты Николай Лавриеня, Ксения Королева, Дмитрий Васин, а также представители администрации городского округа.

«Выслушали жителей по вопросам обустройства их дворов и по насущным вопросам. Очень важно встречаться не только на приемах, но и выезжать на территории, чтобы наглядно обсуждать все возникающие запросы и проблемы», — сказала Королева.

Встречи с жителями по вопросу благоустройства дворовых территорий прошли во дворах микрорайонов Солнечный, Заречный, Чкаловский, по улицам Парковая и Пушкина. Данные дворы победили на портале «Добродел» для включения в программу комплексного благоустройства на 2022 год и будут сделаны с учетом пожелания жителей.