РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 окт. В городском округе Мытищи на площадке Метровагонмаш состоялось выездное совещание специалистов Трансмашхолдинга и РЖД о применении водородных топливных элементов в современном подвижном составе, сообщает управление по внешним связям и корпоративным коммуникациям АО «Метровагонмаш».

Проект использования водорода в качества транспортного топлива является общемировым трендом, направленным на улучшение экологии, декарбонизацию и борьбу с изменением климата.

Участники встречи осмотрели производственную площадку предприятия, в том числе цех сборки рельсовых автобусов РА-3 «Орлан», опыт работы над которыми широко используется при реализации проекта создания поезда с водородными топливными элементами. Специалисты РЖД также посетили офис «ТМХ Инжиниринг», где обсудили с конструкторами новую технологию проектирования – создание цифрового прототипа подвижного состава, позволяющего проводить подробный анализ работы и оптимизацию всех систем поезда и режимов его эксплуатации еще на этапе проектирования.

В рамках подготовительной работы Метровагонмаш должен провести оценку готовности предприятия к производству подвижного состава на водородном топливе, сформировать план подготовки своей производственной площадки с учетом требований, предъявляемых к монтажу водородных силовых установок, их хранения и заправки. «ТМХ Инжиниринг» занят разработкой проекта цифрового прототипа подвижного состава и отдельных технических решений в конструкторской документации.

Трансмашхолдинг уделяет большое внимание реализации проекта создания поезда на водородных топливных элементах. Работа в этом направлении началась осенью 2019 года, когда на Восточном экономическом форуме гендиректор ТМХ Кирилл Липа, генеральный директор - председатель правления РЖД Олег Белозеров, генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев и врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко подписали четырехстороннее соглашение о сотрудничестве.

В начале сентября текущего года стороны подписали протокол о признании проекта организации железнодорожного сообщения с применением поездов на водородных топливных элементах на Сахалине целесообразным и технически осуществимым, что позволит перейти к этапу реализации проекта.

По предварительной договоренности, Метровагонмаш изготовит партию из 7 поездов, начало их эксплуатации запланировано на 2024 год. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются более чем в 1 млрд. рублей.