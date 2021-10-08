РИАМО (КОРОЛЕВ) - 8 окт. Музей подмосковного Королева создаст сайт к 130-летию со дня рождения поэтессы Марины Цветаевой, сообщает министерство культуры Московской области.

Мемориальный Дом-музей Цветаевой реализует масштабный проект, посвященный 130-летию со дня рождения великого русского поэта. В этом году Дом-музей на грант Благотворительного фонда Владимира Потанина реализует проект, который предусматривает создание, размещение, продвижение вебсайта «Родина и чужбина Марины Цветаевой. Болшево» к 130-летию со дня рождения великого русского поэта Серебряного века Марины Цветаевой, которое будет отмечаться в 2022 году. Сайт находится в разработке и к следующему году он начнет работать.

А в этом году на выставке «Поэты и музы» в музее Пушкина на Пречистинке в Москве поклонники творчества поэта смогли увидеть уникальные экспонаты Музейного объединения Королева, связанные с жизнью и творчеством Цветаевой.

В юбилейный год Дом-музей Марины Цветаевой в Болшеве ждет своих посетителей и уже сейчас обновляет мемориальную экспозицию. Музей находится на улице Марины Цветаевой, 15, телефон музея: 8(495)519 94-77.

Музейное объединение «Музеи наукограда Королев» стало одним из 19 победителей шестого цикла грантового конкурса «Общее дело» в номинации «Музей. Культура. Новая форма» программы «Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина.