РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 8 окт. Осеннее первенство городского округа Котельники по футболу пройдет 9 октября в 12:00 на стадионе «Русские газоны», сообщает пресс-служба администрации округа.

По регламенту первенства матчи будут проходить 8 на 8 на 2 футбольных полях размером 60 на 35 м. Стадион расположен по адресу: мкрн Силикат, д. 31.

Принять участие может любая желающая команда. Для этого необходимо собрать свою команду (8 полевых игроков и не более 7 запасных игроков) и заявиться, позвонив по телефону: 8(498)742-02-40.

Заявки принимаются не позднее 17:00 пятницы.