РИАМО - 8 окт. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что зверское избиение мужчины в столичной подземке 3 уроженцами Дагестана не повысило межнациональную напряженность в стране, «речь идет о подонках», сообщает Газета.ru.

«Речь о подонках, о хулиганах, и не важно какой они национальности. Отрадно, что они быстро были задержаны. Сейчас будет осуществляться следствие. Давайте не будем предвосхищать события. Но то, что речь идет о подонках, это однозначно. Это не имеет отношение к национальности», — отметил Песков.

Приезжие избили 25-летнего Романа Ковалева в вагоне московского метро на перегоне от «Измайловской» до «Первомайской», когда тот заступился за девушку. Молодого человека госпитализировали с различными травмами, а 3 нападавших оперативно задержали. При задержании они оказали активное сопротивление правоохранителям.

Сейчас задержанные находятся в карцере СИЗО, где проходят карантин. Один из них был ранее судим, еще один проходил фигурантом по делу об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

Ранее поведение нападавших назвал недостойным министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов. Он подчеркнул, что своим поступком они позорят свои семьи и дискредитируют молодежь республики.

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