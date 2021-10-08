РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 окт. В Московском областном онкологическом диспансере в Балашихе жители Подмосковья смогут пройти обследование родинок на цифровом дерматоскопе FotoFinder, он позволяет выявить онкозаболевания на самой ранней стадии, сообщается на сайте медучреждения.

«Умная» система фиксирует абсолютно все невусы и пигментные изменения на коже пациента, анализирует изображения, выявляет патологические участки и мгновенно выводит их на экран компьютера с увеличением в 140 раз.

Благодаря передовому методу диагностики пациент получает полную «карту родинок», а врач - возможность выявить онкологическое заболевание на самой ранней стадии.

Обследование на новейшем аппарате с искусственным интеллектом могут пройти жители Московской области и других регионов. Дополнительная информация - по телефону: +7(495)529-50-64.

Московский областной онкодиспансер расположен по адресу: Балашиха, ул. Карбышева, д. 6.