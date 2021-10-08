РИАМО - 8 окт. Деревня Вырубово стала одним из первых населенных пунктов Одинцовского округа, где специалисты западного филиала компании «Мособлгаз» полностью завершили догазификацию. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Как отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, работы стартовали 6 августа, а 21 сентября основной этап был выполнен. В населенном пункте газом обеспечили 19 участков.
Он добавил, что с начала действия программы жители муниципалитета подали более 6 тыс. заявок. К настоящему моменту 319 домов полностью подключены к газу.
Глава округа особо подчеркнул, что проект «Социальная газификация» позволяет в сжатые сроки, без бумажной волокиты и по очень демократичным расценкам решить вопрос с газом на участках.
Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.
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