РИАМО - 8 окт. Деревня Вырубово стала одним из первых населенных пунктов Одинцовского округа, где специалисты западного филиала компании «Мособлгаз» полностью завершили догазификацию. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Как отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, работы стартовали 6 августа, а 21 сентября основной этап был выполнен. В населенном пункте газом обеспечили 19 участков.

«В деревне Вырубово газ по границе появился на 19 участках, 3 дома газифицированы по комплексному договору «под ключ», включая установку котла, газовой плиты, счетчика. Отмечу, что Одинцовский округ — один из самых активных участников программы «Социальной газификации». Всего у нас 169 населенных пунктов, где подрядчикам «Мособлгаза» нужно протянуть дополнительные коммуникации до конца июня 2022 года. Сейчас активно работы идут в 28 населенных пунктах, до конца года полностью газифицируют 59 сел и деревень в нашем округе», — сказал Иванов.

Он добавил, что с начала действия программы жители муниципалитета подали более 6 тыс. заявок. К настоящему моменту 319 домов полностью подключены к газу.

Глава округа особо подчеркнул, что проект «Социальная газификация» позволяет в сжатые сроки, без бумажной волокиты и по очень демократичным расценкам решить вопрос с газом на участках.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.