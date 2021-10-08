РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 окт. Огнеборцы Люберецкого территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» заняли призовые места на первенстве по гиревому спорту, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В манеже спортивного комплекса «Юность» Павловского Посада накануне состоялось первенство «Мособлпожспаса» по гиревому спорту. Самые сильные представители теруправлений выступили в 5 весовых категориях в 2 видах программы: толчок двумя руками от груди и рывок одной рукой.

По итогам соревнований огнеборцы Люберец заняли следующие призовые места: в категории до 70 кг - третье место у Алексея Коноплева, в категории до 100 кг третьим стал Александр Милешин, в категории свыше 100 кг - на втором месте Максим Стрельников. По итогам общекомандного зачета команда Люберецкого территориального управления заняла почетное 3-е место.