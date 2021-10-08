РИАМО - 8 окт. Церемония открытия памятного знака, посвященного советскому танковому асу, Герою Советского Союза Дмитрию Лавриненко, состоялась в деревне Гряды Волоколамского городского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Памятное событие стало началом большого цикла мероприятий, приуроченных к 80-летию со дня контрнаступления советских войск в битве под Москвой, которые пройдут этой осенью на территории Волоколамского округа.

За 2,5 месяца боев Лавриненко принял участие в 28 схватках и уничтожил 52 танка противника, став самым результативным танкистом Красной Армии за всю историю Великой Отечественной войны. Звание Героя Советского Союза им было получено лишь спустя 49 лет, в 1990 году.

Совместная кропотливая работа администрации Волоколамского округа, руководства военно-патриотической акции «Марш кремлевских курсантов» и местных неравнодушных жителей помогла в точности определить настоящее место гибели героя. В настоящее время Лавриненко захоронен в братской могиле в районе деревни Деньково городского округа Истра.