РИАМО - 8 окт. Подмосковный проект «Электронный цифровой реестр торговых объектов» признан лучшим в России, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Уточняется, что практика его применения вошла в белую книгу Федеральной Антимонопольной службы как лучшая в РФ. Его разрабатывали в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

Глава областного Минсельхозпрода Сергей Воскресенский уточнил, что проект представляет собой уникальную интерактивную карту в онлайн-режиме с торговыми объектами, их адресными ориентирами, торговой площадью, режимом работы, специализацией и информацией о собственнике.

«Проект был создан в 2017 году и позволяет узнавать всю необходимую информацию о любой торговой точке региона», - сказал Воскресенский.

Он добавил, что реестр создан для учета всех торговых объектов на территории Московской области, оперативное формирование отчетности, налаживание взаимодействия местных производителей с продавцами, выявление незаконно размещенных торговых объектов.

«Онлайн-реестр обеспечивает добросовестную конкуренцию среди участников рынка, открытость и доступность информации, снижение количества нарушений законодательства. Также платформа обеспечивает соблюдение прав и законных интересов юридических лиц и ИП, достижение баланса экономических интересов», - отметил Сергей Воскресенский.

Министр добавил, что российские регионы перенимают опыт Московской области и создают идентичную платформу с электронным реестром торговых объектов.