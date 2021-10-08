РИАМО (КОРОЛЕВ) - 8 окт. С начала текущего года на территории подмосковного Королева для удобства жителей обустроили 12 «народных троп», сообщает пресс-служба городской администрации.

В Подмосковье по инициативе губернатора реализуется программа «Народные тропы». По ней обустраиваются пешеходные дорожки по маршрутам, протоптанным жителями. Именно эти тропы зачастую помогают людям значительно сократить путь.

В подмосковном Королеве в этом году в рамках программы обустроено 12 таких пешеходных дорожек общей протяженностью более 1 км. Они появились по адресам, наиболее востребованным жителями: на ул. Сосновый Бор, Комитетский лес, от ул. Циолковского до здания администрации, на ул. Мичурина, Болшевская, Ленинская, Кооперативная, Грабина и в 3-ем Дачном переулке.

Работа будет продолжена в следующем году.