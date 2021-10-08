На какой срок могут отключить воду, газ и электричество на время капитального ремонта

Законодательство
Существует несколько документов, которые регламентируют вопросы проведения капитального ремонта в МКД и отключение коммунальных услуг во время него. Это раздел 9 Жилищного кодекса РФ, пункт 2.4 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», СП 368.1325800.2017. «Свод правил. Здания жилые. Правила проектирования капитального ремонта» и другие. К тому же, некоторые нормы устанавливаются на региональном уровне.
При отключении удобств во время капремонта особое внимание следует обратить на требования к качеству коммунальных услуг. Они регулируются на федеральном уровне Правилами оказания коммунальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011, говорит ведущий юрист «Европейской юридической службы» Юрий Аванесов.
Кешбэк за ЖКУ: как работает программа «Коммунальный бонус»>>
Обязательное оповещение
Перед отключением тех или иных коммуникаций или жилищных услуг жителей обязаны должны об этом предупредить. Обычно соответствующие объявления на подъездах или на информационных щитах вывешивают сотрудники управляющей организации. Сделать это они должны за 10 дней до отключения.
Новые тарифы на коммунальные услуги в Подмосковье в 2021 году>>
Водоснабжение
Согласно Правилам оказания коммунальных услуг, допускается перерыв в подаче холодной воды не более чем на 8 часов суммарно в течение месяца или не более чем на 4 часа единовременно. За каждый час превышения сроков допустимого перерыва в подаче воды размер платы за коммунальную услугу за месяц снижается на 0,15%, поясняет Юрий Аванесов. Это правило актуально и в случае отключения других услуг.
Если водоснабжение отключено, то орган местного самоуправления в течение одних суток обязан предоставить населению питьевую воду, в том числе путем ее подвоза. Обеспечение водой осуществляется по минимальным нормам, которые прописаны в приложении № 3 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 644 от 29.07.2013.
В нормах указаны три основные цели водопотребления: питье, приготовление пищи и умывание, а также удовлетворение санитарно-гигиенических потребностей человека и обеспечение санитарно-гигиенического состояния помещения. Объемы водообеспечения зависят от климатических зон. Так, Подмосковье, как уточнил Аванесов, относится ко второй климатической зоне, в которой общая норма водоснабжения в сутки составляет от 42,5 до 45 кубических литров на человека. Детям с года до 14 лет и кормящим женщинам положено немного больше воды. Как часто подвозят воду, в какое время и куда именно – решает муниципалитет.
А вот жить без горячей воды, если ее нужно будет отключить, придется на протяжении всего капитального ремонта.
Газоснабжение
По газоснабжению также предусмотрены предельные сроки, в течение которых допускается отключение. Допустимый перерыв в газоснабжении – не более 4 часов суммарно в течение месяца. Отключить газ полностью на все время капремонта не могут.
Как подать заявку на подключение газа по программе социальной газификации онлайн>>
Электричество
Отключение электроснабжения допускается не более чем на 2 часа в сутки при наличии двух независимых источников питания. Если источник питания один, то не более чем на 24 часа в сутки. Это зависит от того, как именно МКД подключен к электросетям.
Отопление
Допустимая продолжительность отключения отопления – не более 24 часов в течение месяца суммарно. При этом, если в помещении температура 12 градусов тепла и выше, то отключить отопление смогут максимум на 16 часов единовременно. При температуре в жилом помещении от +10 до + 12 градусов максимальный срок единовременного отключения – не более 8 часов, а при температуре от +8 до +10 градусов – не более 4 часов.
Куда обращаться в Москве и Подмосковье, если в доме не включили отопление>>
Куда жаловаться
Если предельные сроки отключения коммунального ресурса нарушены, потребитель вправе требовать перерасчета размера квартплаты. Для этого ему необходимо направить соответствующее заявление в управляющую компанию, ссылаясь на Приложение № 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в МКД и жилых домах.
Пожаловаться на слишком длительные сроки отключения коммунальных ресурсов можно в управляющую компанию или непосредственно поставщику услуг. Также можно обратиться к региональному оператору, отвечающему за капремонт: в Москве это – fond.mos.ru, в Подмосковье – fkr-mosreg.ru. Еще один способ – направить обращение в Государственную жилищную инспекцию Москвы или Подмосковья либо в Роспотребнадзор. Если ничего из этого не помогло, стоит обратиться в суд с требованием компенсации морального ущерба.
Уточнить, какая именно сбытовая компания обслуживает ваш МКД, лучше всего в управляющей организации. Так, Москве за электричество чаще всего отвечает «Мосэнергосбыт», а в Подмосковье – «Мособлэнерго». Столичным отоплением и отоплением некоторых городов Московской области занимается «МОЭК», за водоснабжение отвечает «Мосводоканал». А газоснабжение в Москве и Подмосковье обеспечивают «Мосгаз» и «Газпром межрегионгаз Москва» соответственно.
По словам Юрия Аванесова, за нарушения в оказании коммунальных услуг в рамках капремонта непосредственную ответственность несет региональный оператор. Если для производства работ по проведению капремонта привлекался подрядчик, и из-за него было нарушено бесперебойное снабжение коммунальными ресурсами, виноват уже он. Также к ответственности через суд можно призвать и другие вышеуказанные инстанции, если их представители игнорировали ваши жалобы и бездействовали.
При подаче жалобы (это можно сделать как электронным письмом, так и заказным по почте), не забудьте подробно изложить все обстоятельства и приложить доказательства нарушений. Можно направить и коллективную жалобу, собрав подписи соседей.
Программа «Коммунальный бонус»: как получить кешбэк за оплату ЖКУ в Подмосковье>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии