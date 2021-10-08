На какой срок могут отключить воду, газ и электричество на время капитального ремонта

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Согласно Правилам оказания коммунальных услуг, допускается перерыв в подаче холодной воды не более чем на 8 часов суммарно в течение месяца или не более чем на 4 часа единовременно. За каждый час превышения сроков допустимого перерыва в подаче воды размер платы за коммунальную услугу за месяц снижается на 0,15%, поясняет Юрий Аванесов. Это правило актуально и в случае отключения других услуг.

Если водоснабжение отключено, то орган местного самоуправления в течение одних суток обязан предоставить населению питьевую воду, в том числе путем ее подвоза. Обеспечение водой осуществляется по минимальным нормам, которые прописаны в приложении № 3 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 644 от 29.07.2013.

В нормах указаны три основные цели водопотребления: питье, приготовление пищи и умывание, а также удовлетворение санитарно-гигиенических потребностей человека и обеспечение санитарно-гигиенического состояния помещения. Объемы водообеспечения зависят от климатических зон. Так, Подмосковье, как уточнил Аванесов, относится ко второй климатической зоне, в которой общая норма водоснабжения в сутки составляет от 42,5 до 45 кубических литров на человека. Детям с года до 14 лет и кормящим женщинам положено немного больше воды. Как часто подвозят воду, в какое время и куда именно – решает муниципалитет.

А вот жить без горячей воды, если ее нужно будет отключить, придется на протяжении всего капитального ремонта.

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