РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 окт. Пробка длиной около 2 километров образовалась в пятницу днем на проспекте Юных Ленинцев в Подольске, причиной могло послужить ДТП, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Согласно данным на 12:57, движение затруднено от съезда с Гаражного проезда на проспект Ленина до автобусной остановки «Ново-Сырово».

Также пробка отмечается на трассе А-107 и улицах Рязановское шоссе, Кирова, Большая Серпуховская, проспект Ленина, Индустриальная, Правды и других.