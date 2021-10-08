РИАМО - 8 окт. Нобелевскую премию мира получили главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса, сообщает Газета.ru.

Российского журналиста поздравил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Можем поздравить Муратова, он последовательно работает по своим идеалам, он привержен своим идеалам», — сказал официальный представитель Кремля.

Также Песков подчеркнул, что Муратов «талантлив, смел», а присуждение Нобелевской премии является высокой оценкой его деятельности.

Премия мира присуждается «за усилия по защите свободы слова, которая является предпосылкой демократии и прочного мира».