РИАМО - 8 окт. Подмосковные врачи вылечили еще 1276 человек от коронавирусной инфекции. С начала пандемии число выздоровевших составляет 400 595, сообщается на сайте регионального Минздрава по ситуации с Covid-19.

Также за сутки в регионе выявили 1490 новых случаев заражения, а 8 Covid-пациентов скончались.

За все время пандемии в области выявили 461 500 случаев инфицирования, жертвами инфекции стали 8275 человек с подтвержденным коронавирусом.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам Covid-19 по единому номеру «122», также узнать инфорацию по данной теме можно на сайте.

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