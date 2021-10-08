РИАМО - 8 окт. Московская область входит в тройку лидеров среди российских субъектов по числу зарегистрированных самозанятых. Их совокупный доход уже перешагнул за отметку в 73 млрд рублей, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Налоговый режим для самозанятых ввели в России в 2019 году. За это время они заработали более 620 млрд рублей, а их число превысило 3,1 млн человек.

«Мы видим существенный рост числа самозанятых в Подмосковье: если на конец 2020 года у нас было зарегистрировано 168 тыс. самозанятых, то на сегодняшний день в регионе уже более 270 тыс. предпринимателей ведут деятельность в этом статусе, а их совокупный доход превысил 73 млрд рублей с 2019 года», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в области самозанятые занимаются производством продуктов, организацией детских праздников.

«Средний чек предпринимателя в Подмосковье составляет 1 459 рублей», — добавила глава регионального Мининвеста.

Налог на профессиональный доход был введен в качестве эксперимента в 2019 году в Москве, Подмосковье, Республике Татарстан и Калужской области, а с июля 2020 года — по всей стране.

Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно с помощью мобильного приложения «Мой налог» или кабинета налогоплательщика налога на профессиональный доход на сайте ФНС.