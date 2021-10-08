РИАМО - 8 окт. В Московской области за прошедшие сутки подтвердили 1490 новых случаев коронавируса, всего в регионе выявлено 461 500 случаев инфицирования, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации Covid-19.

При появлении любых симптомов ОРВИ жителям региона рекомендуют оставаться дома и вызвать врача.

В Московской области работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции по единому номеру «122» и тематический сайт.

Свыше 9,2 тыс. коек для Covid-пациентов развернули в Подмосковье, из них 8,8 тыс. коек с кислородом.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>