РИАМО - 8 окт. Сотрудники ДПС ОГИБДД Северного округа Москвы оперативно доставили в медучреждение 2-летнего ребенка, которому требовалась помощь, и этим спасли ему жизнь, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

На 79 км МКАД к экипажу ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Олега Пащенко и лейтенанта полиции Данилы Шведова обратилась взволнованная женщина. Она сказала, что в машине с ней находятся ее мать и ребенок, которому требуется срочная медицинская помощь. Женщина попросила помочь доставить сына в больницу. У мальчика было затрудненное дыхание, он задыхался.

Сотрудники ГИБДД пересадили бабушку и ребенка в патрульный автомобиль и проследовали в лечебное учреждение, а мама малыша самостоятельно приехала в больницу.

Благодаря слаженным, грамотным и оперативным действиям экипажа ДПС ребенок своевременно был передан медикам. В настоящий момент жизни ребенка ничего не угрожает.