РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 окт. В подмосковном Подольске выявили подозрение на бешенство у собаки и кошки, проживающих в квартирах, сообщается на сайте администрации округа.

ГБУ ветеринарии Московской области «Территориальное ветеринарное управление №5», подведомственное министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской области, сообщает о подозрении на бешенство у собаки, проживающей на территории одной из квартир дома №10/1 по улице Победы в микрорайоне Климовск и кошки, проживающей на территории одной из квартир дома №167 по улице Большой Серпуховской в Подольске.

В случае возникновения подозрений на заболевание животных бешенством горожанам следует обращаться в ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление № 5» по телефону: 8(496)754-78-61.

Бешенство поражает животных и человека, заражение происходит при укусах и ослюнении. В этот момент вирус бешенства проникает в рану или невидимую ссадину. Если не провести срочную обработку, вирус «прилипает» и проникает в организм. При бешенстве он распространяется по нервным волокнам, поражается нервная система, наступает смерть. При обнаружении больных животных нельзя пытаться их лечить.

Важной составляющей профилактики бешенства служит иммунизация домашних животных, которая проводится ежегодно государственной ветеринарной службой бесплатно. Настоятельно рекомендуем жителям округа вакцинировать своих домашних животных против бешенства.