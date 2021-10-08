РИАМО - 8 окт. Московское областное УФАС России выявило нарушения при проведении торгов на поставку интерактивного и компьютерного оборудования для оснащения школы в Можайске, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Управление провело внеплановую проверку по обращению компании «ТП-проект НПО» на действия комиссии по закупкам МКУ Можайского округа «Управление капитального строительства», МКУ муниципалитета «Центр торгов».

По результатам организованной проверки региональное управление пришло к выводу о неправомерности действий указанных учреждений.

Также подмосковное УФАС России выдало управлению капитального строительства и центру торгов Можайского округа обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.