РИАМО - 8 окт. Столичная прокуратура начала проверку после обнаружения тела 24-летнего молодого человека в помещении автомойки на улице Рудневке в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, утром в пятницу на автомойке обнаружено тело мужчины 1997 года рождения, у него не было выявлено признаков насильственной смерти.

В данном помещении были еще трое молодых людей в бессознательном состоянии, всех доставили в медучреждение.

Прокуроры устанавливают все обстоятельства и причины произошедшей трагедии, проверяют исполнение компанией требований федерального законодательства, в том числе трудового, миграционного, а еще пожарной безопасности.

По результатам проверки планируется рассмотреть вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, если будет такая необходимость.

Ход процессуальной проверки поставлен прокуратурой на контроль.

Как уточняет пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве, по предварительным данным, молодые люди отравились наркотиком. Для определения точной причины смерти молодого человека была назначена судебно-медицинская экспертиза.