РИАМО - 8 окт. Специалисты «Мосводостока» приступили к прочистке и промывке водосточной сети Москвы от скопившегося песка, грунта и мусора, передает корреспондент РИАМО.

«Проводим регламентные работы по мере необходимости путем обследования водосточной сети, которая проводится ежедневно. По результатам проверок определяются те виды работ, которые должны быть проведены с сетью - ремонтные и капитальные», - сказал начальник эксплутационно-гидротехнического района №1 ГУП «Мосводосток» Николай Крепак.

Он отметил, что в дождеприемные колодцы попадают листья и мусор с проезжей части, также образуется иловый осадок.

Московская система водоотведения поверхностного стока отделена от общесплавной бытовой канализации, объединяет коллекторы многочисленных подземных рек и ручьев и подключается от промышленных предприятий и организаций.

Водоотводные и дренажные подземные трубы в Москве стали прокладывать с начала 17 века. Никакой другой мегаполис мира не сравнится с российской столицей по протяженности водосточных сетей (свыше 7000 км.) Развитие дождевой канализации не прекращается и по сей день, особенно после присоединения к Москве новых территории.