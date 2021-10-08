РИАМО - 8 окт. Более 500 тыс. туристов побывали в подмосковном Серпухове с начала 2021 года, чаще всего они посещали Серпуховский историко-художественный музей, Высоцкий мужской монастырь, Соборную гору, Приокско-Террасный заповедник и ферму «Русский страус», сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Посещение всех популярных достопримечательностей Серпухова входит в региональные программы для стимуляции внутреннего туризма: «Активное долголетие», «Зима в Подмосковье», «Лето в Подмосковье».

Серпухов также привлекает многих гостей и жителей Подмосковья как объект для гастрономического туризма – в городском округе имеется множество ресторанов и кафе с русской национальной кухней и своеобразными необычными блюдами.

Всего с начала года в Московской области побывали более 10 млн туристов. Кроме Серпухова, гости Подмосковья посещали Сергиево-Посадский округ, Коломну, Истру и парк «Патриот» в Одинцовском округе.

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