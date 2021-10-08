РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 окт. Канат, который мог травмировать детей, заменили на нормативный на детской площадке в подмосковном Красногорске, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Местный житель сообщил, что на детской площадке в микрорайоне Южный на качелях размахрился канат. Есть опасность травм для детей о торчащую проволоку.

«Факт наличия выступающих элементов на качелях подтвердился. Работы по устранению выступающих элементов на качелях выполнены», - сообщили в администрации округа.

Автор отметил обращение как успешно решенное.