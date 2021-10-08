РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 8 окт. В 2 населенных пунктах Щелкова 28 октября пройдет осмотр пациентов бригадами узких специалистов, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Взрослых пациентов диспансерных групп осмотрят невролог, офтальмолог, кардиолог и эндокринолог. Специалисты будут принимать в поликлинике в д. Медвежьи Озера, 72.

Профосмотр детей, состоящих на диспансерном учете, проведут невролог, детский хирург, травматолог-ортопед, офтальмолог, детский стоматолог. Осмотры пройдут в поликлинике Нового Городка (стр. 29).

Прием будет проходить по предварительной записи. Формирование списков и запись пациентов осуществляется педиатрами, терапевтами и участковыми медсестрами.